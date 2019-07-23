Мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко вызвало на допрос Государственное бюро расследований Украины по делу о земельных махинациях. Об этом сообщили 23 июля журналисты интернет-издания "Страна.ua".

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Политика Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании На посту премьера Джонсон сменит Терезу Мэй, которая ранее заявила об уходе в отставку с поста лидера партии из-за провала с реализацией Brexit.

Наука Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.

Армия и оружие СМИ сообщили об авиаударе Израиля в провинции Дераа Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.

Происшествия Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Технологии Электронные паспорта в России оборудуют чипами нового поколения Электронные паспорта граждан России, начать внедрение которых планируется с 2020 года, будут оборудованы чипами нового поколения.

Происшествия Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.

Политика Порошенко решил расшатать Украину Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Кино Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо» Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.

Политика У президента Грузии потребовали публичных извинений в адрес России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.

Музыка Metallica исполнила песню «Группа крови» Metallica во время своего концерта в российской столице исполнила песню "Группа крови", передает корреспондент The Moscow Post.

Спорт Россиянин Мартин Малютин взял бронзу на ЧМ в Корее Двадцатилетний россиянин Мартин Малютин завоевал бронзу на 200-метровке вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта в Корее.

Армия и оружие США выделили Украине 4 млн долларов для создания группы реагирования В создании группы, позволяющей реагировать на морские угрозы, оказали поддержку США, выделив в прошлом году около 4 млн. долларов для развития подразделений.

Общество Минпромторг: Пиво останется в списке алкогольной продукции Речь идет о том, что регулирование для таких напитков, как пиво и вино, должно отличаться от того регулирования, которое действует в отношении крепкого спиртного, пояснил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Политика В партии Зеленского допустили особый статус русского языка в Донбассе Ранее об особом статусе русского языка в Донбассе говорил и сам Владимир Зеленский.

Армия и оружие Южная Корея выразила протест России Сеул в лице начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ена выразил Москве протест после заявления о нарушении российским самолетом воздушного пространства страны.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Экономика Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.