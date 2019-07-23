Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землейРЕН ТВ 11:56
Мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко вызвало на допрос Государственное бюро расследований Украины по делу о земельных махинациях. Об этом сообщили 23 июля журналисты интернет-издания "Страна.ua".
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