Политика

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землейГазета.Ru 12:25

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях. Дело было возбуждено после заявления адвоката Марины Париновой, которая являлась партнером юриста Андрея Портнова.
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СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях

РБК14:26

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

РЕН ТВ11:56

Кличко вызвали на допрос

Lenta.ru12:32

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Газета.Ru12:25

СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос

РИА Новости12:20

Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Известия13:03

СМИ: Виталию Кличко вручена повестка на допрос в Госбюро расследований Украины

ТАСС10:41
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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