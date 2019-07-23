Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землейГазета.Ru 12:25
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях. Дело было возбуждено после заявления адвоката Марины Париновой, которая являлась партнером юриста Андрея Портнова.
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Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Футбол
Полузащитник «Сент-Этьена» Кабелла может перейти в «Краснодар»
Полузащитник французского «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей у США
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку у США истребителей F-16, сообщили болгарские СМИ.
Обновлено в 12:05
Экономика
С начала года в бюджет Петербурга поступило 304 миллиарда рублей
За первое полугодие текущего года бюджет Петербурга пополнился на 304 миллиарда рублей, расходы при этом составили 286 миллиардов рублей.
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Политика
Володин прокомментировал выборы в Раду
Обсуждать парламентские выборы на Украине стоит после того, как Верховная рада примет конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению минских соглашений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 13:16
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Общество
В Москву придет сильное похолодание
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Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Политика
В Совфеде оценили слова Трампа о диалоге с Россией
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией без «искусственных препятствий».
Обновлено в 14:09
Политика
Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона у станции Шиес.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA замечен на тестах
Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz GLA, который проходит дорожные испытания.
Обновлено в 10:33
Общество
Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Футбол
Михайлович прошел первый курс химиотерапии
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович пережил первый курс химиотерапии.
Обновлено в 12:44
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Космос
На МКС протестируют новую антенну системы ICARUS
Инженеры сообщили, что на борту Международной космической станции пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS.
Обновлено в 01:50
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено в 12:18
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Обновлено в 15:04
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Политика
МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время
Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Технологии
Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми
Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44