Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и ПорошенкоИзвестия 15:49

Украинский боксер Владимир Кличко 6 апреля высмеял сдачу анализов перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Спортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что на собственном опыте знает о невозможности такого быстрого получения результата анализов.
Читать в источнике
Владимир Кличко
Ваше недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально.
— Владимир Кличко, украинский боксёрURA.Ru 14:15

Подробнее о событии

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

RT на русском16:59

«Чистота в моче и в мыслях»: Кличко призвал Порошенко и Зеленского пересдать анализы

НТВ11:52

Боксер Владимир Кличко счел смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским

РБК12:47

Анализы Порошенко и Зеленского насмешили Кличко

Московский Комсомолец12:47

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Вести.Ru12:42

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко

РИА Новости12:15

Кличко насмешила сдача анализов Зеленским и Порошенко

Газета.Ru16:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом

Обновлено в 09:35
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»

Обновлено в 18:13
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Армия и оружие

Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в Эстонию

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова телеведущего немецкого телеканала ZDF Клауса Клебера о так называемом "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Общество

Субботняя акция «желтых жилетов» во Франции стала самой малочисленной

Субботняя акция "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной с момента начала движения - 17 ноября, в манифестациях по всей стране приняли участие 22,3 тысячи человек, сообщают СМИ со ссылкой на французское МВД.
Обновлено в 13:39
Культура

Умер известный фотограф Любомир Крыса

Во Львове на 79-м году жизни умер известный украинский фотограф и фотохудожник Любомир Крыса.
Обновлено в 14:19
Музыка

Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено в 08:38
Футбол

«Эспаньол» вырвал победу у «Жироны»

«Эспаньол» одержал победу над «Жироной» в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 08:56
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Овечкин очков не набрал

"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" в зачключительном матче регулярного чемпионата НХЛ - 0:3. Дубль в этой встрече сделал нападающий Валттери Филиппула.
Обновлено в 21:27
Политика

На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Между националистами и пограничниками в Донбассе произошла стычка

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил вечером субботы, 6 апреля, что активисты "Правого сектора"1 (организация запрещена в РФ) напали на украинских пограничников, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 18:41
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" одолел омский "Авангард" в матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:42
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Пользователь показал, как взломать Samsung Galaxy S10 за 13 минут

Обновлено вчера в 20:08
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное