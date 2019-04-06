Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и ПорошенкоИзвестия 15:49
Украинский боксер Владимир Кличко 6 апреля высмеял сдачу анализов перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Спортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что на собственном опыте знает о невозможности такого быстрого получения результата анализов.
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Ваше недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально.
— Владимир Кличко, украинский боксёрURA.Ru 14:15
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