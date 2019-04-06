Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и ПорошенкоИзвестия 15:49

Ваше недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально.

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