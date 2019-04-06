Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и ПорошенкоИзвестия вчера в 15:49

Украинский боксер Владимир Кличко 6 апреля высмеял сдачу анализов перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Спортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что на собственном опыте знает о невозможности такого быстрого получения результата анализов.
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Владимир Кличко
Ваша недавняя сдача анализов была смешной, по-другому я это назвать не могу. Я как спортсмен знаю, что за два часа нельзя показать, что я чистый. На это нужно потратить хотя бы 48 часов. Предлагаю покрыть расходы на профессиональную сдачу анализов, если вы потратились на предвыборную кампанию.
— Владимир Кличко, украинский боксёрСпорт-Экспресс вчера в 23:47

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Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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