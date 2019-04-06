Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и ПорошенкоИзвестия вчера в 15:49
Украинский боксер Владимир Кличко 6 апреля высмеял сдачу анализов перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Спортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что на собственном опыте знает о невозможности такого быстрого получения результата анализов.
Читать в источнике
Оценить112
Ваша недавняя сдача анализов была смешной, по-другому я это назвать не могу. Я как спортсмен знаю, что за два часа нельзя показать, что я чистый. На это нужно потратить хотя бы 48 часов. Предлагаю покрыть расходы на профессиональную сдачу анализов, если вы потратились на предвыборную кампанию.
— Владимир Кличко, украинский боксёрСпорт-Экспресс вчера в 23:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей
«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
Ничушкин установил рекорд НХЛ - есть один негативный и один позитивный показатель
Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал обладателем уникального достижения в НХЛ: в регулярном чемпионате-2018/19 россиянин стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 59 матчей (57).
Обновлено вчера в 21:38
Космос
Новые российские модули МКС получат защиту из бронежилетной ткани
Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, следует из материалов журнала Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 00:02
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Футбол
Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым
Обновлено вчера в 20:12
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия
В Подмосковье горит комплекс «Голицын клуб»
Обновлено в 00:34
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
Обновлено вчера в 13:15
Политика
На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Владимир Познер жалеет, что когда-то ударил 3-летнюю дочь по лицу
Обновлено вчера в 23:00
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в матче 22-го тура премьер-лиги
Футболисты ЦСКА в субботу, 6 апреля, одержали победу над «Спартаком» в московском дерби. Матч прошел в рамках 22-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:16
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
В России испытали новейший зенитный комплекс «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 03:04