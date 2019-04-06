Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и ПорошенкоГазета.Ru 14:01
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". 5 апреля спортсмен предложил политическим деятелям пройти тест на алкоголь и наркотики.
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Ваше недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально.
— Владимир Кличко, украинский боксёрURA.Ru 14:15
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