Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и ПорошенкоГазета.Ru 14:01

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". 5 апреля спортсмен предложил политическим деятелям пройти тест на алкоголь и наркотики.
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Владимир Кличко
Ваше недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально.
— Владимир Кличко, украинский боксёрURA.Ru 14:15

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Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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