Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и ПорошенкоРИА Новости 12:15
Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.
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Ваше недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально.
— Владимир Кличко, украинский боксёрURA.Ru 14:15
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