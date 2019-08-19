Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»Известия вчера в 14:36

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».
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Кличко прокомментировал свое высказывание о «завтрашнем дне»

РИА Новостивчера в 15:18

Виталий Кличко: «Не все могут посмотреть в завтрашний день. Я могу»

Спорт-Экспрессвчера в 03:07

Кличко в восторге от своей фразы о завтрашнем дне

Газета.Ruвчера в 12:40

Кличко признался в любви своей знаменитой фразе о «завтрашнем дне»

Московский Комсомолецвчера в 11:53

«Не все могут смотреть в завтрашний день. Я могу». Кличко троллит сам себя

Матч ТВвчера в 03:51

«Не все могут смотреть в завтрашний день. Я могу». Кличко троллит сам себя

Sportbox.RUвчера в 03:51

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Известиявчера в 14:36
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми достигло 32

Обновлено 17 августа в 11:53
Здоровье

Врач рассказал о серьезной опасности кошачьих царапин

Как отметил врач, лимфоузел может увеличиться не сразу, а только спустя 1,5 месяца – 2 года после получения человеком царапины.
Обновлено вчера в 22:51
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

В Екатеринбурге нашли школьницу, которая пропала в День города

В Екатеринбурге нашли школьницу, пропавшую вечером 17 августа.
Обновлено вчера в 18:23
Энергетика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков

Обновлено вчера в 13:55
Транспорт

Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе

Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 09:20
Здоровье

Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено вчера в 19:14
Транспорт

В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов

Согласно информации «Яндекс.Расписания», 30 рейсов задержано и ещё четыре отменено в столичных аэропортах.
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика

Нефть Brent снова движется к $60 за баррель

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Исакова ради новой роли «лишилась» бровей

Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие

Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси

Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Эксперт объяснил, почему Британия пойдет на Brexit, несмотря на будущие потери и кризис

В своей беседе с редакцией издания Nation News эксперт по геополитике и международным отношениям Константин Соколов прокомментировал ситуацию с последствиями Brexit для Британии.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Шоу-бизнес

Кончаловский раскрыл секрет долгих отношений с Высоцкой

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика

В Москве аномально подорожала аренда жилья

На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Общество

Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников

Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы

Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине

Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.
Обновлено вчера в 22:58
Гаджеты

Intel представит процессоры Comet Lake-U 1 сентября

Ожидается, что официальная премьера этих процессоров случится 1 сентября, в День знаний.
Обновлено вчера в 16:35
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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