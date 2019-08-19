Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Здоровье Врач рассказал о серьезной опасности кошачьих царапин Как отметил врач, лимфоузел может увеличиться не сразу, а только спустя 1,5 месяца – 2 года после получения человеком царапины.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Энергетика Выявлены регионы России с самым доступным бензином Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.

Общество Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Транспорт Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.

Здоровье Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.

Транспорт В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов Согласно информации «Яндекс.Расписания», 30 рейсов задержано и ещё четыре отменено в столичных аэропортах.

Энергетика Нефть Brent снова движется к $60 за баррель В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от семьи Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.

Армия и оружие Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.

Политика Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.

Политика Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.

Политика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Эксперт объяснил, почему Британия пойдет на Brexit, несмотря на будущие потери и кризис В своей беседе с редакцией издания Nation News эксперт по геополитике и международным отношениям Константин Соколов прокомментировал ситуацию с последствиями Brexit для Британии.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Шоу-бизнес Кончаловский раскрыл секрет долгих отношений с Высоцкой Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет.

Экономика В Москве аномально подорожала аренда жилья На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Общество Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Политика Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.