Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»Известия вчера в 14:36

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».
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Кличко прокомментировал свое высказывание о «завтрашнем дне»

РИА Новостивчера в 15:18

Виталий Кличко: «Не все могут посмотреть в завтрашний день. Я могу»

Спорт-Экспрессвчера в 03:07

Кличко в восторге от своей фразы о завтрашнем дне

Газета.Ruвчера в 12:40

Кличко признался в любви своей знаменитой фразе о «завтрашнем дне»

Московский Комсомолецвчера в 11:53

«Не все могут смотреть в завтрашний день. Я могу». Кличко троллит сам себя

Матч ТВвчера в 03:51

«Не все могут смотреть в завтрашний день. Я могу». Кличко троллит сам себя

Sportbox.RUвчера в 03:51

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Известиявчера в 14:36
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Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено вчера в 19:41
Авто

Американцы представили кемпер на базе Porsche 911

Специалисты ателье Kelly-Moss Road из Винконсина кемпер 911 со спальным местым крыше.
Обновлено вчера в 06:28
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие

В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 01:23
Космос

Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре

Обновлено в 01:09
Происшествия

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Политика

Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel

"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
Обновлено в 00:16
Авто

ПТС и свидетельство о регистрации машины будут выдаваться по-новому

Согласно ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждена новая форма паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика

Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая

Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, «Северсталь») привязаны дивидендные выплаты.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Малком рискует пропустить старт «Зенита» в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 16:47
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В ДТП под Самарой погибли три человека

ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Премьер Саксонии призвал США отменить антироссийские санкции

Михаэль Кречмер, премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) считает, что Соединенные Штаты используют санкции против России в своих экономических интересах.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Выяснилось, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание

В Роспотребнадзоре рассказали, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более полутора часов в день, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Обновлено вчера в 06:01
Здоровье

Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней

Обновлено в 00:50
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Общество

К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска

Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом

Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено 16 августа в 03:41
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии

Обновлено вчера в 15:41
Энергетика

Американские санкции помогли России заработать миллиард

Американские санкции, которые были установлены лидером США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, стали причиной повышенного спроса на российское топливо.
Обновлено 16 августа в 06:46
Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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