Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»Известия вчера в 14:36
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».
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Кличко признался в любви своей знаменитой фразе о «завтрашнем дне»
Московский Комсомолецвчера в 11:53
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Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено вчера в 19:41
Авто
Американцы представили кемпер на базе Porsche 911
Специалисты ателье Kelly-Moss Road из Винконсина кемпер 911 со спальным местым крыше.
Обновлено вчера в 06:28
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 01:23
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Политика
Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel
"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
Обновлено в 00:16
Авто
ПТС и свидетельство о регистрации машины будут выдаваться по-новому
Согласно ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждена новая форма паспорта транспортного средства и свидетельства о его регистрации.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая
Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, «Северсталь») привязаны дивидендные выплаты.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Малком рискует пропустить старт «Зенита» в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 16:47
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Премьер Саксонии призвал США отменить антироссийские санкции
Михаэль Кречмер, премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) считает, что Соединенные Штаты используют санкции против России в своих экономических интересах.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Выяснилось, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание
В Роспотребнадзоре рассказали, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более полутора часов в день, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Обновлено вчера в 06:01
Здоровье
Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней
Обновлено в 00:50
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено 16 августа в 03:41
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика
Американские санкции помогли России заработать миллиард
Американские санкции, которые были установлены лидером США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, стали причиной повышенного спроса на российское топливо.
Обновлено 16 августа в 06:46
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17