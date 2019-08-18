Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»Известия 14:36

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».
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Кличко прокомментировал свое высказывание о «завтрашнем дне»

РИА Новости15:18

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Известия14:36

«Не все могут смотреть в завтрашний день. Я могу». Кличко троллит сам себя

Матч ТВ03:51

Кличко признался в любви своей знаменитой фразе о «завтрашнем дне»

Московский Комсомолец11:53

«Не все могут смотреть в завтрашний день. Я могу». Кличко троллит сам себя

Sportbox.RU03:51

Кличко в восторге от своей фразы о завтрашнем дне

Газета.Ru12:40

Виталий Кличко: «Не все могут посмотреть в завтрашний день. Я могу»

Спорт-Экспресс03:07
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Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
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В Москве завершился митинг КПРФ

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Летчик-герой «Уральских авиалиний» ответил на предложение Рогозина

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Энергетика

Энергетика мусора получила новый стимул от государства

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Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года.
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
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Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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