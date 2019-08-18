с чего всё началось

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

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