Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»Известия вчера в 14:36
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом. Кличко напомнил, что произнесенная им еще в 2013 году фраза вызвала у всех «большую улыбку».
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с чего всё началось
Ставшую знаменитой фразу об умении смотреть в завтрашний день Виталий Кличко произнес в 2013 году в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Интер».Lenta.ruвчера в 11:27
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Кличко признался в любви своей знаменитой фразе о «завтрашнем дне»
Московский Комсомолецвчера в 11:53
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