Политика
Кличко вновь не смог выговорить словоИзвестия вчера в 11:41
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети. Конфуз произошел в эфире программы «Ваша свобода», передает 25 июля телеканал РЕН ТВ.
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Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ.
— Виталий Кличко, украинский политикФАН вчера в 23:40
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Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
В КНДР запустили две ракеты в сторону Японии
В прошлый раз запуск северокорейских ракет произошел в начале мая.
Обновлено вчера в 02:40
Кино
Культурный уикенд: выбор «Известий»
Ловкий преступник и мастер побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Сергей Паршивлюк: «„Динамо“ после такого поражения от „Рубина“ надо реабилитироваться перед болельщиками»
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк считает, что в 3-м туре чемпионата России против "Урала" команде нужно реабилитироваться за поражение от "Рубина".
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
«Гремио» в меньшинстве обыграл «Либертад» в Кубке Либертадорес
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» обыграл парагвайский «Либертад».
Обновлено вчера в 22:19
Гаджеты
Sony начинает тестирование прошивки 7.0 для PS4
Sony начала тестирование следующей крупной прошивки PlayStation 4 под номером 7.0.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Космос
Космический грузовик Dragon отправился к МКС
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
В России могут ввести полностью бесплатное высшее образование
В Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 01:55
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Владимиром Вдовиченковым
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Немецкая компания Mercedes-Benz готовит к выпуску новый электрический автомобиль. Скорее всего, он получит название EQS.
Обновлено вчера в 10:34
Космос
В России планируют создать частную многоразовую метеоракету
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
СБУ задержала российский танкер
В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено вчера в 08:02
Гаджеты
BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
Илья Геркус - об избиении болельщиков «Спартака»: «От полиции можно ждать любой степени жестокости»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поелился мнением о применении ОМОНа на стадионе «Ростова» во время матча против «Спартака».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25