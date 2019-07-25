Политика
Кличко вновь не смог выговорить словоИзвестия вчера в 11:41
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети. Конфуз произошел в эфире программы «Ваша свобода», передает 25 июля телеканал РЕН ТВ.
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Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера
Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.
Обновлено вчера в 14:56
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Партия Зеленского выступает за рынок земли и либерализацию социальной сферы
Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что они выступают за рынок земельной собственности, а также в целом за либерализацию социальной сферы.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Футбол
«Гремио» в меньшинстве обыграл «Либертад» в Кубке Либертадорес
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» обыграл парагвайский «Либертад».
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Кузбассовец сломал позвоночник при падении из окна
Накануне ночью в Междуреченске на улице Октябрьской из окна третьего этажа высотки вывалился местный житель.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
За коллекцию Петросяна стоимостью 1 млрд рублей борется не Степаненко, а родная дочь комика
Непубличная фигура Викторина Петросянц, родная дочь Евгения Петросяна (артист отбросил одну букву в фамилии), человек непубличный.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию
Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В России сократилось число дачников
Согласно результатам исследования ВЦИОМ, за прошедшие пять лет в России сократилось число горожан, имеющих загородный участок или дачу - с 46% до 42%.
Обновлено вчера в 04:14
Кино
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Космос
Независимые ученые считают, что инопланетяне давно оккупировали Луну
Обновлено вчера в 06:11
Экономика
Банк «Траст» просит признать банкротом структуру Минца
Московский арбитражный суд принял к производству два заявления банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» бизнесмена Бориса Минца, говорится в данных картотеки дел суда.
Обновлено в 01:01
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет
Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Футбол
В «Локомотиве» рассказали о настрое на дерби с ЦСКА
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о настрое на дерби с ЦСКА, передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено вчера в 02:20
Политика
Трамп и Зеленский обсудили по телефону санкции против России
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Грабители украли почти тонну золота в бразильском аэропорту
Неизвестные грабители похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает портал Globo.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Госдума приняла закон о выплате пособий на детей до 3 лет
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому российским семьям будут выплачивать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка, пока им не исполнится три года, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено 24 июля в 10:18
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46