с чего всё началось

Мэр Киева Виталий Кличко рискует остаться без части своих полномочий по управлению столицей. В Офисе президента Владимира Зеленского хотят сместить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он занял, став мэром Киева еще в 2014 году.

Кличко сравнил себя с английской королевой

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