Политика

Кличко сравнил себя с английской королевойLenta.ru 02:34

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы. Свое мнение он высказал в интервью «РБК-Украина».
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
По его словам, он намерен бороться за право на законодательную и исполнительную власть, так как мэр в глазах людей ответственен за всё, что происходит в Киеве, передаёт РБК
.
News.ru01:41

Подробнее о событии

Кличко сравнил себя с «английской королевой»

Газета.Ru01:36

Кличко сравнил себя с английской королевой

Lenta.ru02:34

Мэр Киева сравнил себя с английской королевой

Вести.Ru01:57

Кличко рассказал о своем сходстве с английской королевой

Известия01:41

Кличко сравнил себя с «английской королевой»

РБК02:50

Кличко не желает быть «английской королевой»

РЕН ТВ01:20

Кличко сравнил себя с английской королевой

РИА Новости01:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика

Китай опротестовал выход США из ДРСМД

Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

Обновлено в 03:00
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки

Анастасия Волочкова нырнула в море. Однако там скандально известную балерину подстерегло нечто. Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

В финансовых отчетах кандидатов в депутаты Мосгордумы нашли подозрительные совпадения

В финансовых отчетах некоторых кандидатов в Мосгордуму, поданных в избирательные комиссии, обнаружились совпадения, которые можно объяснить только их централизованным изготовлением по шаблону.
Обновлено в 03:31
Политика

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» в Ростове

Опубликовано видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

В России хотят торговать данными автовладельцев

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано

Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
Обновлено в 01:29
Футбол

Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКА

Обновлено в 03:37
Экономика

Россияне стали отказываться от ипотечных кредитов

1,9% семей заинтересованы в получении ипотечного кредита. 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы автокредит.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае

Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Николаев показал уникальное фото российских звезд

Новая публикация в Instagram Игоря Николаева порадовала поклонников целым «отрядом» ветеранов российского шоу-бизнеса. @igor_nikolaev_music Так, композитору удалось собрать вместе практически всех самых известных музыкантов и певцов нашей эстрады.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир

По данным India Today, ранее один из главных представителей полицейского управления штата Джамму и Кашмир заявил, что военнослужащих "направили для отдыха и восстановления сил в долине".
Обновлено в 02:23
Общество

«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что шестилетний сын начал ему врать

Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Обновлено в 03:28
Общество

Названо лучшее место для купания в Черном море

Обновлено в 02:58
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов

Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году.
Обновлено в 01:45
Общество

Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети

Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Авто

Renault Arkana теперь стоит больше миллиона

Обновлено вчера в 06:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное