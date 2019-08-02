с чего всё началось

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы. Свое мнение он высказал в интервью «РБК-Украина».

Кличко сравнил себя с английской королевой

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