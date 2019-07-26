Политика

Кличко сравнил действия Зеленского и ЯнуковичаRT на русском вчера в 19:25

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сравнил действия украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он отметил, что каждый президент «хочет влиять на столицу, потому что Киев так важен».
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Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

News.ruвчера в 13:32

Кличко сравнил действия Зеленского и Януковича

RT на русскомвчера в 19:25
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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