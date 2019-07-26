Политика
Кличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемГазета.Ru 13:02
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем. Кличко заявил, что если Зеленский уволит его с должности главы КГГА, то он поступит как бывший президент Украины Владимир Янукович.
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Каждый президент хочет оказывать влияние на столицу, потому что Киев так важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который поступал точно так же.
— Виталий Кличко, украинский политикРИА Новости 18:53
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