Политика

Кличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемРИА Новости вчера в 18:53

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
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Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

РИА Новостивчера в 18:53

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

News.ruвчера в 13:32

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Газета.Ruвчера в 13:02
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Политика

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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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