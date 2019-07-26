Политика
Кличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемРИА Новости вчера в 18:53
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Происшествия
Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек
Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Политика
Украинцы просят Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено в 05:12
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Музыка
Бузова упала на сцене, но продолжила выступление
Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу
Обновлено вчера в 01:30
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика
Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
«Донбасс. Бой за Саур-Могилу»
Что происходило пять лет назад на Саур-Могиле, каково это - выйти на бой с танком, имея всего один выстрел из РПГ, и как выжить, когда по тебе бьют пять пакетов «Града», - смотрите в новом фильме Екатерины Габель.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 05:30
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Футбол
Кабелля рассказал о причинах перехода в «Краснодар»
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелля заявил, что предложение российского клуба было очень хорошим в финансовом плане.
Обновлено в 04:12
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Происшествия
В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя
Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Общество
В США правозащитники оспорили штраф для Facebook в $5 млрд
Штраф в размере $5 млрд был наложен в связи с передачей компанией личных данных пользователей сторонней фирме.
Обновлено в 01:24