Политика
Кличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемРИА Новости вчера в 18:53
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
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Каждый президент хочет оказывать влияние на столицу, потому что Киев так важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который поступал точно так же.
— Виталий Кличко, украинский политикРИА Новости вчера в 18:53
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