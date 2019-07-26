Политика
Кличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемИзвестия вчера в 14:22
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем. Об этом он заявил в интервью газете Bild, опубликованном 26 июля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках
В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки Boeing
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Россия предложила Украине годовое продление контракта на транзит газа
Москва предложила Киеву продлить на один год действующий контракт на транзит газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Здоровье
Названы причины появления белого налета на языке и способы лечения
Не редко на языке взрослого человека появляется белый налет.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В Благовещенске распространяют листовки о необходимости эвакуации
В Благовещенске распространяют листовки с предупреждением о повышении уровня Амура и Зеи.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков
Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
Обновлено в 00:40
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Петербуржца подозревают в убийстве жены и падчерицы в Мюнхене
Роман Ш. подал заявление о пропаже жены и падчерицы, но полиция Мюнхена решила засунуть его в камеру предварительного заключения.
Обновлено вчера в 08:55
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.
Обновлено 25 июля в 14:22
Политика
Трюдо: Канада намерена заключить торговую сделку с Великобританией
Вступивший в должность главы британского кабмина Борис Джонсон провел телефонные переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.
Обновлено вчера в 23:26