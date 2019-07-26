Политика
Кличко сравнил Зеленского с ЯнуковичемИзвестия вчера в 14:22
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бывшим главой страны Виктором Януковичем. Об этом он заявил в интервью газете Bild, опубликованном 26 июля.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Экономика
Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Китайские туристы избили россиянку в очереди в Царском Селе
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Политика
Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем
Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Глава МЧС и губернатор Приамурья совершили облет подтопленных районов
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев и губернатор Амурской области Василий Орлов совершили облет подтопленных после сильных дождей районов Приамурья, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Обновлено вчера в 03:32
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют встретиться со своими сторонниками у мэрии
Кандидаты от оппозиции почти две недели проводят акции с требованием допустить их к участию в выборах.
Обновлено в 01:00
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве РФ в выборы
В Конгрессе США проходят слушания с участием бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено 24 июля в 09:22
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова снялась в документальном фильме
29 июля в эфире канала «ТВ-3» покажут фильм «Прошло три года», повествующий о внучке Олега Стриженова Александре.
Обновлено в 01:00
Технологии
В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено вчера в 04:13
Экономика
Банк «Русь» планирует подать иск о банкротстве Utair
На прошлой неделе сообщалось, что банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на сумму 155,4 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:09
Культура
На «Тавриде 5.0» снимут пилотную серию веб-сериала
Обновлено вчера в 12:04