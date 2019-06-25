Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном мореВести.Ru 04:27

Судно Salvamar Acrux доставило ее в порт Адриано, где и был потушен пожар. На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
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На яхте Кличко в Испании случился пожар. Боксера и его семью спасли

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В Сети появилось видео угрожавшего жизни Кличко пожара

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Кличко показал видео своего спасения с горящей яхты у берегов Испании

Life.ru07:01

СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании

РБК04:57

Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты

Lenta.ru09:53

Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ

РИА Новости04:44

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

ТАСС03:56
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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«Динамо» не может вылететь на сбор из-за технических сбоев самолета

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В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
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Мать Ирины Шейк поддержала дочь после расставания с актером Брэдли Купером. Папарацци застали счастливую семью на прогулке.
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Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
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Политика

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В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
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Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

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Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

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В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи

Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
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Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
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Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
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Обновлено в 10:28
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
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Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
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В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
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Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
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На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

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Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей

В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».
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Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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