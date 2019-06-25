Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном мореВести.Ru 04:27

Судно Salvamar Acrux доставило ее в порт Адриано, где и был потушен пожар. На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
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Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты

Lenta.ru09:53

В Сети появилось видео угрожавшего жизни Кличко пожара

Газета.Ru08:36

Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ

РИА Новости04:44

СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании

РБК04:57

На яхте Кличко в Испании случился пожар. Боксера и его семью спасли

Спорт-Экспресс04:45

Кличко показал видео своего спасения с горящей яхты у берегов Испании

Life.ru07:01

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

ТАСС03:56
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Транспорт

Судоходство в Тушино может не возобновиться до августа

Замминистра транспорта РФ - глава Росморречфлота Юрий Цветков сообщил журналистам, что до конца скорее всего не будет возобновлено судоходство в Тушино на участке между 7 и 8 шлюзами Канала имени Москвы.
Обновлено в 11:45
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»

Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Футбол

«Монако» может продать Фабрегаса

«Монако» намерен этим летом избавиться от полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Get French Football News.
Обновлено в 10:14
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

3-летняя дочь Ксении Бородиной в будущем мечтает стать стилистом

36-летняя Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей — 10-летнюю Марусю, которую она родила в первом браке с Юрием Будаговым и 3-летнюю Тею от нынешнего мужа бизнесмена Курбана Омарова.
Обновлено в 08:05
Происшествия

На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).
Обновлено в 09:15
Здоровье

Каждый пятый екатеринбуржец умирает от рака

В 2018 году от онкологических заболеваний умерло 204 человека на 100 000 населения, в 2017-м – 213,7. Смертность от новообразований занимает второе место в городе умирает каждый пятый жителя уральского мегаполиса.
Обновлено в 06:58
Единоборства

Бой Поветкина в Саудовской Аравии отменен

Ранее анонсированный бой россиянина Александра Поветкина, который должен был состояться 12 июля в Саудовской Аравии, отменен.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Происшествия

Пассажиры избили вьетнамскую стюардессу за отказ сделать с ними фото

Обновлено в 12:07
Общество

Роскачество проверило смеси для детского питания

Стоимость смеси для детского питания была зафиксирована в диапазоне от 53 до 288 рублей за сто граммов продукта.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Сын Алибасова прокомментировал слухи о болезни отца

Обновлено в 06:17
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
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Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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