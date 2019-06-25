Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном мореВести.Ru 04:27

Судно Salvamar Acrux доставило ее в порт Адриано, где и был потушен пожар. На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.

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