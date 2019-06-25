Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном мореВести.Ru 04:27

Судно Salvamar Acrux доставило ее в порт Адриано, где и был потушен пожар. На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Общество Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.

Политика В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Технологии Банки протестируют расширенное использование биометрии Клиент сможет снимать и вносить наличные, а при звонке в колл-центр ему будет доступен больший функционал.

Политика Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.

Происшествия Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».

Шоу-бизнес Сын Армена Джигарханяна пригласил на свидание Ольгу Казаченко Бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимком.

Политика Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Авто Автопром в России сильно напрягает падение продаж Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.

Кино Вин Дизель рассказал о съемках девятого «Форсажа» Звезда многосерийного фильма «Форсаж» Вин Дизель в своем профиле Instagram поделился, что съемки девятого фильма франшизы стартовали.

Театры Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.

Театры В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика Киев ответил на условие РФ по транзиту газа Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.

Шоу-бизнес Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.

Финансы Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Общество В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Политика Трамп встретится с Путиным на саммите G20 Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.