Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном мореВести.Ru 04:27

Судно Salvamar Acrux доставило ее в порт Адриано, где и был потушен пожар. На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
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В Сети появилось видео угрожавшего жизни Кличко пожара

Газета.Ru08:36

Кличко показал видео своего спасения с горящей яхты у берегов Испании

Life.ru07:01

Владимира Кличко спасли с горящей яхты

Lenta.ru04:06

На яхте Кличко в Испании случился пожар. Боксера и его семью спасли

Спорт-Экспресс04:45

Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ

РИА Новости04:44

СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании

РБК04:57

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

ТАСС03:56
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

Обновлено в 07:50
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
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Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
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Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Технологии

Банки протестируют расширенное использование биометрии

Клиент сможет снимать и вносить наличные, а при звонке в колл-центр ему будет доступен больший функционал.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Сын Армена Джигарханяна пригласил на свидание Ольгу Казаченко

Бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимком.
Обновлено в 04:37
Политика

Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии

Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Кино

Вин Дизель рассказал о съемках девятого «Форсажа»

Звезда многосерийного фильма «Форсаж» Вин Дизель в своем профиле Instagram поделился, что съемки девятого фильма франшизы стартовали.
Обновлено в 05:30
Театры

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Обновлено в 06:23
Театры

В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Политика

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Финансы

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Политика

В Белгороде почтили память воинов-освободителей

Обновлено вчера в 08:30
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о потерях украинской армии в Донбассе

Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

3-летняя дочь Ксении Бородиной определилась с будущей профессией

У младшей дочери Ксении Бородиной, например, уже есть планы на будущее.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
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Пьяный форвард «Севильи» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 08:24
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Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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