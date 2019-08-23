Политика
Кличко рассказал об особом статусе СевастополяИзвестия 00:48
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В эфире телеканала NewsOne градоначальник посетовал, что власти страны хотят уничтожить самоуправление и ограничить полномочия мэра.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Политика
На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев
На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.
Обновлено в 03:53
Культура
Евгений Киселев решил уйти с киевского телеканала «Прямой»
Журналист Евгений Киселев, который перебрался на Украину из России в начале 2000-х годов прекращает работу в качестве ведущего на телеканале «Прямой».
Обновлено в 03:41
Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости".
Обновлено в 03:23
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Кино
Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера
Дело в фильме "Тайна печати дракона": РФГ финансировала картину, где ChinaFilmGroup выступила сопродюсером, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщает "Ведомости".
Обновлено в 03:37
Космос
Раскрыты задачи робота «Федора» на борту МКС
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Медведица с медвежатами пришла в город Елизово на Камчатке
Медведица с тремя медвежатами вышла на улицы города Елизово на Камчатке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого управления полиции.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
Опрос: более половины россиян занимаются самолечением
Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.
Обновлено в 02:04
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей
Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Политика
Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию
Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.
Обновлено вчера в 14:09
Здоровье
Хирург рассказал о связи семечек и аппендицита
Факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще не установлены, заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского
Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
Обновлено в 02:38
Общество
Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов
Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.
Обновлено в 03:08
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Москалькова на один день прилетела в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в аэропорту
Верховный суд Гонконга продлил действие временного запрета на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок.
Обновлено в 03:34