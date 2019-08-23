На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В эфире телеканала NewsOne градоначальник посетовал, что власти страны хотят уничтожить самоуправление и ограничить полномочия мэра.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Здоровье Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Политика На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.

Культура Евгений Киселев решил уйти с киевского телеканала «Прямой» Журналист Евгений Киселев, который перебрался на Украину из России в начале 2000-х годов прекращает работу в качестве ведущего на телеканале «Прямой».

Транспорт Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о том, когда по Крымскому мосту будут запущены поезда. Об этом сообащет РИА "Новости".

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

Кино Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера Дело в фильме "Тайна печати дракона": РФГ финансировала картину, где ChinaFilmGroup выступила сопродюсером, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщает "Ведомости".

Происшествия Медведица с медвежатами пришла в город Елизово на Камчатке Медведица с тремя медвежатами вышла на улицы города Елизово на Камчатке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого управления полиции.

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Шоу-бизнес Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.

Здоровье Опрос: более половины россиян занимаются самолечением Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.

Музыка Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.

Экономика Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Политика Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.

Здоровье Хирург рассказал о связи семечек и аппендицита Факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще не установлены, заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

Происшествия Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".

Общество Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.

Происшествия Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.

Политика Москалькова на один день прилетела в Киев Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".

Политика Зеленскому предложили план признания Крыма российским Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.