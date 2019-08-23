Политика

Кличко рассказал об особом статусе СевастополяИзвестия 00:48

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В эфире телеканала NewsOne градоначальник посетовал, что власти страны хотят уничтожить самоуправление и ограничить полномочия мэра.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

URA.Ru01:37

«С особым статусом»: Кличко уравнял Киев с Севастополем

Царьград00:35

Кличко назвал Севастополь украинским городом с особым статусом

РБК01:37

В Сети ответили «крылатой фразой» Кличко, наделившему «особым статусом» Севастополь

ФАН01:58

Кличко рассказал об «особом статусе» Киева и Севастополя

RT на русском02:04

Кличко объявил, что Севастополь обладает «особым статусом»

Московский Комсомолецвчера в 23:49

Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

РИА Новостивчера в 23:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

Последняя иностранная компания отказывается от SSJ-100, пишут СМИ

Обновлено в 06:58
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Общество

Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено вчера в 21:02
Общество

«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть

Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Футбол

Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Здоровье

Одиночество: 6 мифов о состоянии, которое переживал каждый

Некоторые усомнились в необходимости придавать одиночеству столь важное значение на политическом уровне.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Четыре человека погибли от удара молнии в Польше

В Татрах, Польша, в результате удара молнии погибли четыре туриста, двое из которых – дети.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую

В Лефортовский суд Москвы в ходе заседания судья вызвал скорую помощь для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Политика

Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено 20 августа в 22:41
Политика

Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку живой

Обновлено вчера в 02:43
Технологии

Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился на заключительные испытания

Фрегат "Адмирал Касатонов", строящийся на заводе "Северная верфь", отправился в море на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 05:57
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России

Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Кино

Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

Стало известно о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Авто

За первое полугодие 2019 года у россиян улучшилось мнение о марке LADA

В ходе своего выступления руководитель службы Ксавье Эжер опубликовал итоги продаж за первые 6 месяцев 2019 года и результаты проведенной проверки производства.
Обновлено в 00:32
Космос

Поверхность астероида Рюгу оказалась тщательно «прибранной» от пыли

Обновлено в 02:00
Политика

В США выпустили в продажу футболки с Гренландией в составе США

Обновлено в 06:08
Авто

Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации

"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное