Политика
Кличко рассказал об особом статусе СевастополяИзвестия 00:48
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В эфире телеканала NewsOne градоначальник посетовал, что власти страны хотят уничтожить самоуправление и ограничить полномочия мэра.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02
Общество
«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть
Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Футбол
Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Здоровье
Одиночество: 6 мифов о состоянии, которое переживал каждый
Некоторые усомнились в необходимости придавать одиночеству столь важное значение на политическом уровне.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Четыре человека погибли от удара молнии в Польше
В Татрах, Польша, в результате удара молнии погибли четыре туриста, двое из которых – дети.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую
В Лефортовский суд Москвы в ходе заседания судья вызвал скорую помощь для обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено 20 августа в 22:41
Политика
Кравчук рассказал о датах завершения конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о будущем конфликта в Донбассе. об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку живой
Обновлено вчера в 02:43
Технологии
Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты
Федеральное авиационное управление США планирует привлечь пилотов с небольшим опытом для тестирования нового программного обеспечения, используемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился на заключительные испытания
Фрегат "Адмирал Касатонов", строящийся на заводе "Северная верфь", отправился в море на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
За первое полугодие 2019 года у россиян улучшилось мнение о марке LADA
В ходе своего выступления руководитель службы Ксавье Эжер опубликовал итоги продаж за первые 6 месяцев 2019 года и результаты проведенной проверки производства.
Обновлено в 00:32
Авто
Названа стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации
"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей", - сказал Ширинов.
Обновлено в 06:46
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46