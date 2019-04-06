Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и ПорошенкоRT на русском вчера в 16:59
Украинский боксёр, экс-чемпион мира Владимир Кличко считает несерьёзными те анализы на наркотики и алкоголь, которые сдали прошедшие во второй тур выборов президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
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Ваша недавняя сдача анализов была смешной, по-другому я это назвать не могу. Я как спортсмен знаю, что за два часа нельзя показать, что я чистый. На это нужно потратить хотя бы 48 часов. Предлагаю покрыть расходы на профессиональную сдачу анализов, если вы потратились на предвыборную кампанию.
— Владимир Кличко, украинский боксёрСпорт-Экспресс вчера в 23:47
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