Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и ПорошенкоRT на русском 16:59
Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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Ваше недавняя сдача анализов была смешной… я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, я чистый, это нереально.
— Владимир Кличко, украинский боксёрURA.Ru 14:15
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