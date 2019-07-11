Политика

Кличко раскритиковал Зеленского за идею изменить руководство КиеваiReactor 09:50

Киевский градоначальник Виталий Кличко раскритиковал действующего президента Украины Владимира Зеленского, который предложил изменить руководство столицы.
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«Возвращение методов Януковича»: Кличко о решении Зеленского

Газета.Ru12:36

Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство Киевом

Известия10:44

Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом

РЕН ТВ08:37

Кличко заявил о планах Зеленского забрать часть полномочий у мэра Киева

RT на русском09:16

Кличко обвинил Зеленского в намерении забрать его полномочия

News.ru08:58

Кличко обсудил с Зеленским отставку

Российская газета10:20

Зеленский проинформировал Кличко о намерении изменить руководство Киевом

ТАСС08:35
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Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Футбол

«Арсенал» обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства России

Обновлено в 08:26
Гаджеты

Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами

Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.
Обновлено в 07:55
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Политика

Президент Бразилии может назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Политика

Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»

Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Космос

Частные компании могут создать экологические проблемы в космосе

Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Алибасову назначили курс таблеток на полгода вперед

Создателю группы «На-На» организовали специальные отсеки, в которых указано, какие таблетки и порошки принимать до еды, какие – после.
Обновлено в 14:21
Политика

В США заговорили о военной защите танкеров в Персидском заливе

Кандидат подчеркнул важную роль США в деле обеспечения свободы навигации в Персидском заливе.
Обновлено в 15:20
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Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
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Кустурица назвал главный аргумент русской культуры

Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
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Число бедных стремительно сокращается

За первые четыре месяца этого года население России сократилось на 149 тыс. человек.
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Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
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Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб

Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
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Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
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Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
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18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
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Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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