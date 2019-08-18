Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»RT на русском 15:40
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского Пятого канала рассказал, что ему нравится фраза «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день».
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Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Обновлено 16 августа в 09:35
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Политика
В Госдуме детально обсудят тему фейковых новостей в «Яндексе»
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу, на которой обсудили ситуацию с искажением информации в СМИ.
Обновлено 16 августа в 01:36
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признался, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали 63 человека
Во время празднования свадьбы на западе Кабула прогремел взрыв. Погибли 63 человека, более 180 ранены, сообщает ВВС.
Обновлено в 02:44
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент сломал нос врачу
В Москве недовольный пациент выследил и избил заведующего отделением одной из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:37
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро, есть видео
В районе Зубчаниновка, недалеко от Аэропорт 2, загорелось нефтяное озеро, об этом сообщили очевидцы ЧП.
Обновлено в 07:32
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Футбол
Филипп забил первый гол за «Динамо»
Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп забил дебютный гол за московскую команду.
Обновлено в 12:17
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Экономика
Гидроузел держат на коротком паводке
Обновлено в 17:01
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Наука
Российские ученые нашли способ создать «магнитный» компьютер
Обновлено в 11:04
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49