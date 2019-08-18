Политика

Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»RT на русском 15:40

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского Пятого канала рассказал, что ему нравится фраза «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день».
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Кличко прокомментировал свое высказывание о «завтрашнем дне»

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Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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