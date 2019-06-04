Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партиюРБК 16:27

Мэр Киева Виталий Кличко предложил вернувшемуся на прошлой неделе на Украину бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем своей партии «Украинский демократический альянс за реформы» («УДАР»).
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Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Интерфакс16:16

Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию

РБК16:27

Кличко заявил о готовности подставить Саакашвили «политическое плечо»

RT на русском16:26

Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию

РИА Новости16:29

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию

Известия16:13

Кличко «подставил плечо» Саакашвили

Газета.Ru15:53

Кличко предложил Саакашвили стать председателем его партии УДАР

ТАСС15:27
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье

Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару

Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Обновлено в 13:21
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Политика

В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса

Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Политика

Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщиками

Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Политика

Команда Зеленского заявила о стратегии «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить план по "возвращению" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье

Медики рассказали, какие ягоды самые полезные

Обновлено в 20:53
Политика

Королева приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа в Букингемском дворце во время его рабочего визита в Великобританию.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
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Культура

Дудь вступился за блогера BadComedian

Журналист Юрий Дудь высказался в поддержку видеоблогера BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 13:40
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

На Lada Vesta с завода установлена аналоговая приборная панель со стрелками, тогда как на большинстве современных иномарок уже применяются электронные приборы.
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Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

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Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
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Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 21:53
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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