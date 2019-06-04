Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партиюРБК 16:27
Мэр Киева Виталий Кличко предложил вернувшемуся на прошлой неделе на Украину бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем своей партии «Украинский демократический альянс за реформы» («УДАР»).
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье
Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару
Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Политика
В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса
Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщиками
Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Политика
Команда Зеленского заявила о стратегии «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить план по "возвращению" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье
Медики рассказали, какие ягоды самые полезные
Обновлено в 20:53
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа в Букингемском дворце во время его рабочего визита в Великобританию.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Культура
Дудь вступился за блогера BadComedian
Журналист Юрий Дудь высказался в поддержку видеоблогера BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 13:40
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
На Lada Vesta с завода установлена аналоговая приборная панель со стрелками, тогда как на большинстве современных иномарок уже применяются электронные приборы.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено в 21:55
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Футбол
Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 21:53
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11