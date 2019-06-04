Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в РадуИнтерфакс вчера в 16:16

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявил, что его партия будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах, а также предложил вернувшемуся на Украину экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать главой этой политической силы.
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Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

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Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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