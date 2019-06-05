Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить его партиюИзвестия 16:13
Лидер партии «Удар» мэр Киева Виталий Кличко позвал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возглавить эту политическую силу на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом во вторник, 4 июня, пишет издание «Обозреватель».
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Политика
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Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале Гранаткина
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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
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Энергетика
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По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива.
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