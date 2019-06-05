Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в РадуИнтерфакс вчера в 16:16
Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко заявил, что его партия будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах, а также предложил вернувшемуся на Украину экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать главой этой политической силы.
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