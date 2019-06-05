Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить его партиюИзвестия вчера в 16:13
Лидер партии «Удар» мэр Киева Виталий Кличко позвал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возглавить эту политическую силу на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом во вторник, 4 июня, пишет издание «Обозреватель».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Мать и сын погибли на пожаре в поселке Маркова
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено 03 июня в 19:44
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Судебный процесс, который начался в сентябре 2018 года, в отношении нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено вчера в 22:34
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Авто
Новый электромобиль Honda e появится на фестивале скорости в Гудвуде
Honda подтвердила, что ее новый электрический автомобиль Honda e впервые выйдет в свет в Великобритании на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Набережную Яузы в Москве назовут в честь режиссера Говорухина
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией
Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках
Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook
В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:15
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
Заявления Миллера о дивидендной политике простимулировали рост акций «Газпрома»
Акции "Газпрома", заметно снижавшиеся в течение большей части торгов вторника, вечером отыграли большую часть дневных потерь на заявлениях глава компании Алексея Миллера о дивидендной политике.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Во Владивостоке суд рассмотрит дело о нарушении правил вылова косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока начал рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства представителями компании «Белый кит», которые отлавливали трех косаток в бухте Средней.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:09
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено вчера в 00:01