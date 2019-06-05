Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партиюИзвестия вчера в 16:13

Лидер партии «Удар» мэр Киева Виталий Кличко позвал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возглавить эту политическую силу на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом во вторник, 4 июня, пишет издание «Обозреватель».
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Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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