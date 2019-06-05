Политика
Кличко предложил Саакашвили возглавить его партиюИзвестия вчера в 16:13
Лидер партии «Удар» мэр Киева Виталий Кличко позвал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возглавить эту политическую силу на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом во вторник, 4 июня, пишет издание «Обозреватель».
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Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить на выборах его партию «УДАР»
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