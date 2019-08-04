Политика

Кличко покинул Украину вслед за ПорошенкоВести.Ru 08:06

Кличко уже сравнил себя с английской королевой, заявив, что в своем городе он почти не имеет власти, так как, по его мнению, лишен какого-либо влияния на происходящие процессы. Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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