Политика
Кличко покинул Украину вслед за ПорошенкоВести.Ru 08:06
Кличко уже сравнил себя с английской королевой, заявив, что в своем городе он почти не имеет власти, так как, по его мнению, лишен какого-либо влияния на происходящие процессы. Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Задержан провокатор Максим Стеклов
Обновлено в 10:47
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоем, говорится на сайте Downdetector.
Обновлено в 13:47
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Единоборства
Дагестанского боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе
Сегодня, 4 августа, состоялись похороны известного дагестанского боксера Максима Дадашева.
Обновлено в 13:04
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Техасе при стрельбе в торговом центре погибли 20 человек
На западе штата Техас (США) в торговом центре вооруженный мужчина убил 20 и ранил 26 человек.
Обновлено в 00:58
Политика
Российский МИД предупредил Японию и Южную Корею о приближении стихии
Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил в своем Twitter, что в Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско", который угрожает наводнениями Японии и Южной Корее.
Обновлено в 15:15
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из области
Петербургский таксист принял роды у пассажирки из Ленобласти, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на начальницу диспетчерской службы одного из таксопарков города Наталью.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали шесть человек
Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС автомобиль и автобус горели. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
Обновлено в 10:03
Футбол
Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что считает заслуженным такой результат.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем.
Обновлено вчера в 13:55
Космос
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Наука
Опрос показал склонность мужчин и женщин к послеобеденному сну
Обновлено в 14:54
Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.
Обновлено в 14:32
Футбол
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метро
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
Обновлено в 14:51
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05