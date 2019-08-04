Политика
Кличко покинул Украину вслед за ПорошенкоВести.Ru 08:06
По законодательству Украины, мэры городов избираются жителями на голосовании, тогда как главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.
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На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Синоптики рассказали, когда придет тепло в европейскую часть России
Потепление придет в европейскую часть России в середине следующей недели. Об этом рассказали в Гидрометеоцентре.
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Происшествия
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Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
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Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
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Общество
Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян
Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».
Обновлено в 09:21
Общество
Президент ОАЭ помиловал заключенных в честь праздника Курбан-байрам
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал более 650 заключенных.
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Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Футбол
Манджукич согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Как сообщают La Gazzetta dello Sport и Tuttomercatoweb, 33-летний хорват согласовал условия личного контракта с манкунианским клубом.
Обновлено в 07:26
Происшествия
После долгих поисков пропавшую под Волгоградом девочку нашли живой
Сегодня что девочку нашли живой и здоровой в окрестностях станицы Раздольной возле озера Богатое.
Обновлено в 08:19
Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
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Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
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В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией
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В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
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Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.
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Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Петром Гоевчиком в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Вашингтоне.
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