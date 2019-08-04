Политика

Кличко покинул Украину вслед за ПорошенкоВести.Ru 08:06

По законодательству Украины, мэры городов избираются жителями на голосовании, тогда как главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.
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