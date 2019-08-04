По законодательству Украины, мэры городов избираются жителями на голосовании, тогда как главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Политика Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.

Происшествия Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).

Общество Синоптики рассказали, когда придет тепло в европейскую часть России Потепление придет в европейскую часть России в середине следующей недели. Об этом рассказали в Гидрометеоцентре.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Футбол РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Общество Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».

Общество Президент ОАЭ помиловал заключенных в честь праздника Курбан-байрам Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал более 650 заключенных.

Политика Главы торговых палат России и США оценили российский сыр Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.

Футбол Манджукич согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» Как сообщают La Gazzetta dello Sport и Tuttomercatoweb, 33-летний хорват согласовал условия личного контракта с манкунианским клубом.

Происшествия После долгих поисков пропавшую под Волгоградом девочку нашли живой Сегодня что девочку нашли живой и здоровой в окрестностях станицы Раздольной возле озера Богатое.

Политика Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.

Здоровье Разработан революционный способ отсрочки менопаузы на 20 лет Профессор Саймон Фишел, имеющий прямое отношение к созданию методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разработал революционный способ, позволяющий отсрочить менопаузу на 20 лет.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Происшествия Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.

Политика В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.