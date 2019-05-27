Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве мостаГазета.Ru вчера в 22:08
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия. По его словам, он осмотрел повреждения моста вместе со специалистами.
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Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы
Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено вчера в 04:54
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Министр окружающей среды Британии претендует на пост премьера
Министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, увеличив число желающих занять соответствующую должность до восьми человек.
Обновлено вчера в 07:23
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Гаджеты
Видеокарте Radeon RX 3080 приписывают 2560 потоковых процессоров
Недавно в Сети появилась информация о том, что компания Sapphire уже 27 мая представит две видеокарты Radeon поколения Navi.
Обновлено 24 мая в 04:59
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
Иран может потеснить базы РФ в Сирии
Иран может оборудовать военный порт вблизи российских баз в Сирии.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал забавное видео со своими детьми в Сети
Новые видеокадры с детьми Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой появились в Сети.
Обновлено в 00:12
Кино
Священник посчитал фильм «Т-34» оскорблением чувств верующих
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Футбол
Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку бомбардиров сезона
Лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 26 мячами стал 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе
Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе.
Обновлено вчера в 14:50
Наука
Ученые изучили улиток на предмет метеоризма
Чтобы проверить, касается ли это улиток, ученые держали несколько особей в стеклянной посуде в течение суток и проверяли содержимое емкости на наличие метана.
Обновлено 24 мая в 13:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Александр Зинченко: «„Шахтер“ навсегда останется в моем сердце»
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что продолжает болеть за "Шахтер".
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Кургинян рассказал, что погубит Зеленского
Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Биткоин обновил годовой максимум
Стремительный рост биткоина в этом году сменил долгий и мучительный медвежий тренд 2018 года, когда цифровая валюта потеряла более 70% своей стоимости.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова
Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей
Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой
Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, стала лидером на выборах в Европарламент в Великобритании по итогам подсчетов голосов в 140 из 373 избирательных округов.
Обновлено вчера в 21:48