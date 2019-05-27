Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве мостаГазета.Ru 22:08

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия. По его словам, он осмотрел повреждения моста вместе со специалистами.
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Кличко опубликовал видео треснувшего в Киеве нового моста

Lenta.ru21:49

Кличко рассказал, когда заменят повреждённые части нового стеклянного моста

Life.ru19:27

Новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост в центре Киева треснул спустя сутки после открытия

Эхо Москвы13:32

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

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Кличко рассказал подробности об инциденте со стеклянным мостом

RT на русском15:37

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Газета.Ru22:08

В Киеве треснул стеклянный мост спустя сутки после открытия. Кличко назвал это диверсией

ТАСС13:06
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
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Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
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В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
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Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

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«Небесный поезд» Илона Маска сняли на видео в Башкирии

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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
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Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Экономика

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
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Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
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Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

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Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
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Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
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Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
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Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Экономика

Суд по иску Evison о созыве совета директоров «Восточный» намечен на 4 июня

Представитель Evison заявил о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров, чтобы утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров.
Обновлено в 21:45
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
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Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
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У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования

Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

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Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
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За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

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Синоптики Уральского гидрометцентра обещают до +25 днём и до +15 ночью. При этом местами ожидается умеренный дождь и гроза.
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Обновлено вчера в 15:23
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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