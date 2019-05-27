Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве мостаГазета.Ru 22:08
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия. По его словам, он осмотрел повреждения моста вместе со специалистами.
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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
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Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
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Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
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Экономика
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Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
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Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
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Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
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Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
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Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
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Экономика
Суд по иску Evison о созыве совета директоров «Восточный» намечен на 4 июня
Представитель Evison заявил о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров, чтобы утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров.
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Политика
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Здоровье
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Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
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Политика
Последствия дефолта на Украине оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
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Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
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Светлана Лобода отблагодарила премию RU.TV провокационными фото
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Армия и оружие
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