Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мостИзвестия 16:42
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия. Видео публикует телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 26 мая. На записи видно, что часть моста огорожена, на месте присутствует множество представителей правоохранительных служб.
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Том Хэнкс поддержал «Астон Виллу» перед матчем за выход в АПЛ
Остался один матч до возвращения в АПЛ. Вперед, "Вилла"! – написал Хэнкс в Твиттере.
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Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
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Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
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В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра
Один ребенок погиб и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
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Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
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Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
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Американские F-35A в «режиме зверя» засекли у границ Ирана
Истребители пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США продемонстрировали взлет в «режиме зверя» с авиабазы Аль-Дафра недалеко от границы с Ираном.
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Из материала «Волгоградской правды.ру» вы узнаете о способах снижения вреда для глаз от экрана телефона.
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Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
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Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
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Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах
Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
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Происшествия
Два человека стали жертвами торнадо в Оклахоме
Не менее двух человек погибли, еще несколько десятков пострадали в результате разрушительного торнадо в США.
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Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Общество
The Animation Magazine (США): создатели «Маши и медведя» объявили о выходе новых эпизодов, проведении тематических мероприятий и открытии магазинов на «Амазоне» (The Animation Magazine)
Прошедший месяц оказался очень напряженным для создателей мультсериала «Маша и медведь» из анимационной студии «Анимаккорд», поскольку эта озорная девочка стала темой нескольких важных объявлений на телевидении, а также мероприятий в сфере развлечений и лицензирования.
Обновлено в 07:48
Политика
Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
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Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Политика
Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент
Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Общество
Вы ходите в районные торговые центры и «магазины» у дома? Или пренебрегаете ими?
На этой неделе наша редакция проводит «круглый стол» «Шопинг на районе», посвящённый торговым центрам и магазинам «у дома».
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Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Здоровье
Выявлены серьезные нарушения в детских домах по всей России
Сегодня в России работают 109 детских домов-интернатов.
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Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
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Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Футбол
Софийский ЦСКА подозревают в подкупе соперника
В чемпионате Болгарии разгорается скандал. Ставший вторым в чемпионате-2018/19 софийский ЦСКА обвиняется в подкупе игроков Черно море.
Обновлено в 18:31
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34