Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мостИзвестия 16:42

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия. Видео публикует телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 26 мая. На записи видно, что часть моста огорожена, на месте присутствует множество представителей правоохранительных служб.
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Подробнее о событии

Кличко рассказал, когда заменят повреждённые части нового стеклянного моста

Life.ru19:27

В Киеве треснул стеклянный мост спустя сутки после открытия. Кличко назвал это диверсией

ТАСС13:06

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

РИА Новости18:02

Кличко рассказал подробности об инциденте со стеклянным мостом

RT на русском15:37

Видео нового треснувшего моста в Киеве появилось в Сети

Газета.Ru17:52

Новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост в центре Киева треснул спустя сутки после открытия

Эхо Москвы13:32

Кличко назвал диверсией повреждение нового стеклянного моста в Киеве

РБК16:06
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Футбол

Том Хэнкс поддержал «Астон Виллу» перед матчем за выход в АПЛ

Остался один матч до возвращения в АПЛ. Вперед, "Вилла"! – написал Хэнкс в Твиттере.
Обновлено в 11:47
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Политика

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Происшествия

В Китае ребенок погиб при обрушении сцены театра

Один ребенок погиб и еще 14 человек пострадали при обрушении сцены театра во время вечернего выступления в городе Чжанчжоу восточной китайской провинции Фуцзянь, говорится в заявлении администрации особой экономической зоны города, где случилось происшествие.
Обновлено в 01:10
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Американские F-35A в «режиме зверя» засекли у границ Ирана

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США продемонстрировали взлет в «режиме зверя» с авиабазы Аль-Дафра недалеко от границы с Ираном.
Обновлено в 19:41
Гаджеты

Смартфон сажает зрение: как защитить глаза от вредного воздействия

Из материала «Волгоградской правды.ру» вы узнаете о способах снижения вреда для глаз от экрана телефона.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Два человека стали жертвами торнадо в Оклахоме

Не менее двух человек погибли, еще несколько десятков пострадали в результате разрушительного торнадо в США.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Обновлено в 15:03
Транспорт

Водителям такси могут запретить работать сверх нормы

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Общество

The Animation Magazine (США): создатели «Маши и медведя» объявили о выходе новых эпизодов, проведении тематических мероприятий и открытии магазинов на «Амазоне» (The Animation Magazine)

Прошедший месяц оказался очень напряженным для создателей мультсериала «Маша и медведь» из анимационной студии «Анимаккорд», поскольку эта озорная девочка стала темой нескольких важных объявлений на телевидении, а также мероприятий в сфере развлечений и лицензирования.
Обновлено в 07:48
Политика

Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 18:31
Авто

Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Политика

Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Общество

Вы ходите в районные торговые центры и «магазины» у дома? Или пренебрегаете ими?

На этой неделе наша редакция проводит «круглый стол» «Шопинг на районе», посвящённый торговым центрам и магазинам «у дома».
Обновлено в 17:00
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Здоровье

Выявлены серьезные нарушения в детских домах по всей России

Сегодня в России работают 109 детских домов-интернатов.
Обновлено в 21:35
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Футбол

Софийский ЦСКА подозревают в подкупе соперника

В чемпионате Болгарии разгорается скандал. Ставший вторым в чемпионате-2018/19 софийский ЦСКА обвиняется в подкупе игроков Черно море.
Обновлено в 18:31
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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