Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мостИзвестия вчера в 16:42
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия. Видео публикует телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 26 мая. На записи видно, что часть моста огорожена, на месте присутствует множество представителей правоохранительных служб.
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Врачи в ходе акции «Улыбнись» в Томске прооперируют тысячного ребенка
Медики в июне 2019 года прооперируют тысячного ребенка в рамках акции "Улыбнись", которая проводится в Томске с 2000 года, рассказал РИА Томск директор НИИ микрохирургии Владимир Байтингер.
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Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
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В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
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Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
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Опубликованы предварительные результаты выборов в Европарламент
Два крупнейших альянса утратили совместное большинство в Европарламенте, показали предварительные результаты выборов в Европарламент, 27 мая опубликованные на его сайте.
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Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
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На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
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В соцсети снимок произвел фурор.
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Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
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Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.
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Народные приметы: День Сидора Огуречника предсказывает прохладное лето
27 мая в народном календаре получило название День Сидора Огуречника.
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Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
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Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
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Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
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Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 07:23
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Настя Каменских призналась Верке Сердючке, что хочет детей
Для гостей спела Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист — коллега Каменских по проекту X Factor.
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Политика
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
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В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует Печкина
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В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком
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Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
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Общество
Ради спасения пчёл Британия откажется от газонов
ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании намерены отказаться от стрижки «идеального» газона ради сохранения пчёл.
Обновлено вчера в 15:10