Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мостИзвестия вчера в 16:42

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия. Видео публикует телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 26 мая. На записи видно, что часть моста огорожена, на месте присутствует множество представителей правоохранительных служб.
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Кличко опубликовал видео треснувшего в Киеве нового моста

Lenta.ruвчера в 21:49

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Известиявчера в 23:56

Кличко показал треснувший сразу после открытия мост в Киеве

Газета.Ru03:13

Кличко опубликовал видео c треснувшего моста в Киеве

РБК00:11

Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост

РИА Новостивчера в 23:10

Кличко рассказал подробности об инциденте со стеклянным мостом

RT на русскомвчера в 15:37

В Киеве треснул стеклянный мост спустя сутки после открытия. Кличко назвал это диверсией

ТАССвчера в 13:06
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Здоровье

Врачи в ходе акции «Улыбнись» в Томске прооперируют тысячного ребенка

Медики в июне 2019 года прооперируют тысячного ребенка в рамках акции "Улыбнись", которая проводится в Томске с 2000 года, рассказал РИА Томск директор НИИ микрохирургии Владимир Байтингер.
Обновлено 25 мая в 22:00
Происшествия

Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Обновлено вчера в 13:06
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Обновлено в 03:35
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Политика

Опубликованы предварительные результаты выборов в Европарламент

Два крупнейших альянса утратили совместное большинство в Европарламенте, показали предварительные результаты выборов в Европарламент, 27 мая опубликованные на его сайте.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Женственная Арзамасова произвела фурор

В соцсети снимок произвел фурор.
Обновлено в 02:59
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Кино

Безруков поделился мнением о спросе на провокацию в киноискусстве

Обновлено в 01:51
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Народные приметы: День Сидора Огуречника предсказывает прохладное лето

27 мая в народном календаре получило название День Сидора Огуречника.
Обновлено в 01:00
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Хоккей

В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019

В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено 25 мая в 07:23
Шоу-бизнес

Настя Каменских призналась Верке Сердючке, что хочет детей

Для гостей спела Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист — коллега Каменских по проекту X Factor.
Обновлено в 03:21
Политика

Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей

В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Культура

В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует Печкина

Обновлено в 01:59
Происшествия

В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 03:01
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Общество

Ради спасения пчёл Британия откажется от газонов

ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании намерены отказаться от стрижки «идеального» газона ради сохранения пчёл.
Обновлено вчера в 15:10
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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