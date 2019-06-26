Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и ШухевичаRT на русском 03:21
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
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Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию.
— Владимир Вятрович, украинский историкКомсомольская правда вчера в 17:29
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