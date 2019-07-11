Политика

Кличко обсудил с Зеленским свою отставкуМосковский Комсомолец 10:10

У мэра Киева Виталия Кличко прошла встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил Кличко в Facebook. В ходе встречи Зеленский предупредил Кличко, что поменяет систему управления городом. Мэр потеряет исполнительные функции.
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«Возвращение методов Януковича»: Кличко о решении Зеленского

Газета.Ru12:36

Зеленский проинформировал Кличко о намерении изменить руководство Киевом

ТАСС08:35

Кличко обсудил с Зеленским отставку

Российская газета10:20

Кличко обсудил с Зеленским свою отставку

Московский Комсомолец10:10

Кличко обвинил Зеленского в намерении забрать его полномочия

News.ru08:58

Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом

РЕН ТВ08:37

Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство Киевом

Известия10:44
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Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми

Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку

Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Экономика

Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

Обновлено в 06:30
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Убийственная диета: 6 пищевых привычек, которые сокращают продолжительность нашей жизни

Международная группа ученых решила определить последствия неоптимальной диеты и и проанализировала данные по 195 странам в период с 1990 по 2017 год.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Общество

ФАС в Перми проверит рекламу шаурмы, которая оскорбила людей

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пермскому краю проверят рекламу кафе "Шаурма не за горами" с изображением полуобнаженной девушки в виде христианской мученицы, которая по информации ведомства якобы оскорбила чувства верующих людей.
Обновлено в 13:29
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Политика

Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Здоровье

Зуб дают: как сходить к стоматологу и не потерять здоровье

Стоматологи — врачи, которые сопровождают нас всю жизнь и в горе, и в радости — самый сплоченный тандем (если, конечно, вам не всё равно, чем питаться в старости: одними кашами и супами-пюре или отбивной да с хрустящим огурцом).
Обновлено в 17:02
Футбол

Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная

В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»

Ольга Бузова, королева «Инстаграма», вновь удивила своих многомиллионных поклонников.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 05:44
Наука

Интервью по «Большой пятерке» оказались невалидны для развивающихся стран

Стандартизированные методы определения черт характера «Большой пятерки» могут иметь ограниченную валидность среди жителей развивающихся стран.
Обновлено в 07:15
Футбол

Влашич недоволен молодежным чемпионатом Европы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью "СЭ" признался, что недоволен результатом молодежного чемпионата Европы.
Обновлено в 17:45
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие

18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России

В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Наука

Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Психологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, почему люди другой расы часто кажутся нам внешне одинаковыми.
Обновлено вчера в 06:01
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак

Обновлено в 11:30
Политика

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
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Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.
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Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
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Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
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Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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