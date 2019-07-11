У мэра Киева Виталия Кличко прошла встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил Кличко в Facebook. В ходе встречи Зеленский предупредил Кличко, что поменяет систему управления городом. Мэр потеряет исполнительные функции.

Кличко обсудил с Зеленским свою отставку

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