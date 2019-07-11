Политика
Кличко обсудил с Зеленским свою отставкуМосковский Комсомолец 10:10
У мэра Киева Виталия Кличко прошла встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил Кличко в Facebook. В ходе встречи Зеленский предупредил Кличко, что поменяет систему управления городом. Мэр потеряет исполнительные функции.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью "СЭ" признался, что недоволен результатом молодежного чемпионата Европы.
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Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
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18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
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Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Психологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, почему люди другой расы часто кажутся нам внешне одинаковыми.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Армия и оружие
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Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
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Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
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