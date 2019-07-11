Политика
Кличко обсудил с Зеленским свою отставкуВечерняя Москва 12:37
Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свою отставку с поста председателя Киевской городской государственной администрации 10 июля.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Обновлено в 15:57
Общество
Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион
Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено в 10:21
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»
Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 13:28
Политика
Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его
Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено в 13:41
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Политика
Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу
Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Разведчики ВВО провели учения в Бурятии
Обновлено в 16:05
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Космос
Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
На YouTube опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega c военным спутником ОАЭ на борту.
Обновлено в 00:46
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Политика
Капитан иранского танкера арестован властями Гибралтара
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы
Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.
Обновлено в 03:20
Политика
Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке
Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу
Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.
Обновлено в 00:50
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06