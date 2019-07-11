Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свою отставку с поста председателя Киевской городской государственной администрации 10 июля.

Кличко обсудил с Зеленским свою отставку

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