Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и ПорошенкоВести.Ru 12:42

В пятницу Кличко предложил Зеленскому и Порошенко пройти тест на алкоголь и запрещенные вещества во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) . По словам спортсмена, нереально выложить анализы крови или мочи через два часа, для определения наркотиков и алкоголя требуется 48.
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Владимир Кличко
Я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать - я чистый.
— Владимир Кличко, украинский боксёрРЕН ТВ 12:28

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