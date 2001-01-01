Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июняТАСС 07:37

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Политика На ПМЭФ-2019 подписали соглашения на рекордную сумму На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения на рекордную сумму, сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.

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Футбол «Интер» и «Наполи» могут обменяться нападающими Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может предложить обмен нападающего Лоренцо Инсинье на капитана «Интера» Мауро Икарди.

Происшествия Журналиста Голунова госпитализировали Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

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