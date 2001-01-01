Экономика

Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июняТАСС 07:37

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Главный экономист «ВЭБ.РФ» не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июне

Банки.ру07:47

Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня

ТАСС07:37
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Андрей Николаевич Клепач
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Заслуженный экономист Российской Федерации, государственный деятель. Заместитель главы Министерства экономического развития и торговли РФ с февраля 2008 по июль 2014 г., бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ, исполнительный директор Фонда экономических исследований «Центр развития». Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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