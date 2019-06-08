Экономика

Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июняТАСС 07:37

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Клепач не ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ 14 июня, хотя условия для этого есть

ПРАЙМ08:16

Главный экономист «ВЭБ.РФ» не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июне

Банки.ру07:47

Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня

ТАСС07:37
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Политика

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином

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Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

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Обновлено в 07:45
Общество

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Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
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В ОБСЕ потребовали освободить журналиста «Медузы»

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Политика

Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду

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Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
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Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
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Андрей Николаевич Клепач
Российский экономист
Заслуженный экономист Российской Федерации, государственный деятель. Заместитель главы Министерства экономического развития и торговли РФ с февраля 2008 по июль 2014 г., бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ, исполнительный директор Фонда экономических исследований «Центр развития». Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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