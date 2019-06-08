Экономика
Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июняТАСС 07:37
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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