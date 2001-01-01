Футбол

Клеман Гренье: «Арбитры помогли „Арсеналу“ выйти в четвертьфинал»Матч ТВ 04:38

Арсенал — Ренн
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Пьер-Эмерик Обамеянг
5′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
15′
18′
Мешер
Александр Ляказетт
32′
55′
Клеман Гренье
Месут Озил
Генрих Мхитарян
70′
Александр Ляказетт
Алекс Ивоби
70′
70′
Клеман Гренье
Адриен Юну
Пьер-Эмерик Обамеянг
72′
Пьер-Эмерик Обамеянг
75′
Генрих Мхитарян
77′
78′
Бенжамен Андре
Джеймс Леа Силики
81′
Бенжамен Буриго
Аарон Рэмзи
Лукас Торрейра
88′
Сеад Колашинац
90′+3′
90′+5′
Хамари Траоре
Не хотелось бы винить во всем только арбитров, но в случае со вторым голом они явно ошиблись, облегчив задачу «Арсенала», и помогли им. У нас молодая команда и такие решения выбили ее из колеи, — сказал Гренье. Победа 4:3 по сумме двух матчей позволила команде Унаи Эмери выйти в следующий раунд.
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Клеман Гренье: «Арбитры помогли „Арсеналу“ выйти в четвертьфинал»

Матч ТВ04:38

Клеман Гренье: «Арбитры помогли „Арсеналу“ выйти в четвертьфинал»

Sportbox.RU04:38
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Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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