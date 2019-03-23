Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторымРИА Новости 12:29
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым. В воскресенье Клебо победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Канаде.
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На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
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Спецслужбы предотвратили 19 терактов в России в 2018 году
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
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